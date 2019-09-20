茂盛醫院乳房外科醫師黃啟瑜準備一束火鶴祝福黃女士「浴火重生」。（馮惠宜攝）

茂盛醫院從乳癌篩檢到治療提供一條龍服務，一年多前成立乳癌篩檢團隊已從4400人中篩檢出35位乳癌病患。（馮惠宜攝）

台中一名56歲王女士照顧癱瘓丈夫30年，兩年前發現右上乳有顆小紅豆卻不以為意，直到發現右乳潰瀾變形，不敢開燈洗澡也不敢就醫，去年先生過逝，拖到乳房出現刺痛，她才鼓起勇氣到住家附近茂盛醫院就醫，一檢查乳房腫塊已10公分，且已轉移到淋巴，經化療加標靶治療再全乳切除，乳癌已縮小0.6公分，20日她在醫師鼓勵下出面呼籲「女人要愛自己」早檢查、早治療。

王女士回憶自照顧先生30年經常進出大醫院，讓她視醫院為畏途，所以當乳房腫塊愈變愈大，還潰瀾變形，她就此不敢開燈洗澡，拖到出現痛感才不得已就醫；她的主治醫師、茂盛醫院乳房外科醫師黃啟瑜指出，去年12月間王女士到院做超音波和穿刺時全身一直發抖，讓他感到相當心疼。

黃啟瑜說，王女士當時乳房腫塊已10公分且擴散到腋下淋巴，幸好檢驗其類別為HER2陽性，臨床已發現這類病患對標靶藥物反應相當好，因而鼓勵患者勇敢面對，經半年化療、標靶治療將腫瘤縮小再進行全乳切除，日前檢查腫瘤已縮到0.6公分，淋巴也完全查不出任何癌細胞，目前仍持續進行標靶治療。

黃啟瑜指出，乳癌是台灣女性發生率第1名的癌症，若能早期發現、早期治療，治癒率高達97.5％；而經歷一連串治療，黃女士也呼籲，女性朋友要愛自己；醫療團隊也特別準備一束火鶴祝福她「浴火重生」，雖然治療費用不斐，茂盛醫院也致贈慰問金，並給予就醫優惠，承諾當黃女士對抗乳癌的堅強後盾。

(中時 )