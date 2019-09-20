很多人有「早餐吃不胖」的迷思，專家表示，事實上早餐並不是吃什麼都不會胖，人體有一套消化順序，要在對的時間、吃對的食物才不容易胖，例如麵包、麥片、水果等碳水化合物，放在上半天的時間吃最理想。

《早安健康》報導，德國科普作家巴斯卡斯特在暢銷書「吃的科學」中指出，減肥的關鍵除了控制熱量，「什麼時候吃什麼」也會有很大差別。由於早上對胰島素的敏感度最強，用完早餐後血糖上升最少，但一整天下來，身體對血糖的控制會慢慢消減，因此若在晚上吃下和白天一樣的飯量，從血糖的觀點來看，如同吃下「兩倍」的飯量。

巴斯卡斯特建議，應該在早上攝取健康的碳水化合物，因為早上對胰島素的敏感度最強，可以快速處理氾濫的葡萄糖，隨著時間變晚，對血糖的控制力則會慢慢降低，同樣分量的碳水化合物只會造成身體更多負擔。

中午到下午時段可以攝取蛋白質，例如魚排、沙拉，接近晚餐時間則可以吃較高脂的食物，例如酪梨、堅果、橄欖油等。總之把大部分的熱量安排在上半天攝取，都比在睡覺前好。

(中時電子報)