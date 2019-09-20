連千毅GG了！遭查獲賣仿冒名牌 10:522019/09/20 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 直播天王連千毅，遭查獲賣仿冒國際。(圖／摘自連千毅臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 連千毅位於鼓山的直播倉庫站，今早被高雄檢警查獲賣仿賣名牌。（中時資料照) 高雄檢警今天上午會同保二總隊、經發局等單位，聯合稽查搜索「直播天王」連千毅位於鼓山的倉庫直播站，查獲仿冒國際名牌商標商品，目前朝違反商標法進行偵辦。連千毅平常在直播中，說保證真品，結果竟然是假貨？消息一出，恐怕除了連千毅得吃上違反商標法的官司外，也讓粉絲們傷心了！ 搜索、稽查行動今天上午9點10分展開，警方直奔連千毅位於鼓山的倉庫直播站搜索，保二總隊也加入搜索行列，據了解，截至目前為止雖未查獲槍、毒違禁品，但現場有行李箱等仿冒商品，目前仍在清查釐清。 (中時電子報) #連千毅 也許您會感興趣 推薦閱讀 連千毅倉庫再遭10車包圍衝撞 警鳴槍逮1人 08:462019/09/19 社會 罕見！高雄治安風暴 刑事局長親自南下坐鎮 08:522019/09/19 社會 「連千毅之亂」治安差 韓國瑜避答認了？ 15:582019/09/19 社會 治安亮紅燈 韓國瑜怒了：再發生換掉分局長 16:542019/09/19 社會 徐國勇明坐鎮高雄治安 「阻絕擴散與模仿」 17:402019/09/19 政治 出身黑道轉戰直播 連千毅平價高端市場通吃 20:132019/09/19 生活 連千毅之亂 韓撂話換警局長 04:102019/09/20 社會新聞 直播不改黑道本色 連千毅是非多 04:102019/09/20 社會新聞 掀港都之亂！連千毅深夜直播道歉：一起開賓利 08:372019/09/20 社會 連千毅傳奇起底！擁6超跑 172長腿巨乳妻成亮點 09:342019/09/20 社會 社會熱門新聞 跟小王共用超快感潤滑液 人妻發生雙重慘劇 - 社會 連千毅傳奇起底！擁6超跑 172長腿巨乳妻成亮點 - 社會 掀港都之亂！連千毅深夜直播道歉：一起開賓利 - 社會 才點名要砍頭 韓國瑜就下治安第一刀 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。