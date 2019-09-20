連千毅位於鼓山的直播倉庫站，今早被高雄檢警查獲賣仿賣名牌。（中時資料照)

高雄檢警今天上午會同保二總隊、經發局等單位，聯合稽查搜索「直播天王」連千毅位於鼓山的倉庫直播站，查獲仿冒國際名牌商標商品，目前朝違反商標法進行偵辦。連千毅平常在直播中，說保證真品，結果竟然是假貨？消息一出，恐怕除了連千毅得吃上違反商標法的官司外，也讓粉絲們傷心了！

搜索、稽查行動今天上午9點10分展開，警方直奔連千毅位於鼓山的倉庫直播站搜索，保二總隊也加入搜索行列，據了解，截至目前為止雖未查獲槍、毒違禁品，但現場有行李箱等仿冒商品，目前仍在清查釐清。

(中時電子報)