台灣基進黨發言人陳柏惟代表綠營出戰顏寬恒。(林欣儀攝)

台中市立委第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）下屆選舉呈現藍、綠對戰局勢。綠營派出台灣基進黨發言人陳柏惟，對戰地方實力雄厚的現任立委顏寬恒，兩人一個擅長空戰、一個陸戰經驗豐富，讓該選區選情更顯迷離，誰勝誰負端看選民買不買單。

長期深耕台中海線、派系與基層實力雄厚的顏寬恒，這次選舉打出「耕耘」主軸，強調自己多年來為地方服務的努力，除力拼自己連任成功，顏寬恒更傾全力輔選國民黨提名的總統參選人韓國瑜，盼透過「小雞挺母雞、母雞帶小雞的」模式，達到雙贏。

顏寬恒在地實力不容小覷，民進黨一度幾乎無人可應戰，幾經考量，才派出被稱為「抗韓戰將」的陳柏惟出馬，吸引全國注目，而面對陳柏惟來勢洶洶，顏寬恒仍秉持「走自己的路」，一步一腳印、爭取鄉親支持。

被視為空降的陳柏惟到台中參選，強調一定勤走基層、爭取認同，除持續透過臉書等社群軟體發聲、吸引年輕選民認同，也舉辦多場志工招募會，憑藉流利口才打進不少群眾的心。

台中市立委第二選區藍、綠基本盤約為6比4，陳柏惟能否憑藉他擅長的「空戰」模式戰勝專長「陸戰」的顏家？中間選民及年輕人是否返鄉將影響選情。

(中時 )