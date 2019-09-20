一年一度SUPER STAR體育表演會21日將於台北小巨蛋盛大登場，繼前年體育表演會的扯鈴表演廣受民眾熱情迴響，今年再度邀請到成軍8年、拿下多座國際冠軍的臺灣之光---後龍國小扯鈴隊，征戰各地獲獎無數的孩子們，將登上小巨蛋舞臺扯上絢麗的一曲。

活動中心裡一群在午睡的小朋友，練習時間一到，迅速整裝完畢，拿起扯鈴就這麼練起來，這是後龍國小扯鈴隊孩子們的暑假日常。除了扯鈴的訓練，還有學科複習和舞蹈課，這是總教練傅仕銘老師幫孩子們規劃的多元學習課程。傅仕銘著重品格教育，要求孩子們的生活常規，一路拉拔、帶領他們創造奇蹟。傅老師說：「我希望他們能夠從小養成一個正確的觀念、想法，我覺得這個是能夠影響他一輩子的。」。

雖然征戰無數的大型表演和比賽，更曾登上央視表演，但是再一次站上小巨蛋體育表演會的舞臺，傅老師坦言壓力不小，為了突破106年的演出，這次表演在扯鈴的技術和編排上做了很大的改變，有許多創新的嘗試。傅老師充分利用舞臺空間，將表演分成三個階段，使用LED夜光鈴搭配呼拉圈、夜光空竹龍和Poi，利用多樣化的花式扯鈴堆疊出有層次的華麗的視覺效果。Poi是源自於毛利人的傳統舞蹈，運用光的軌跡和流動性，隨著節奏可以變化不同的圖案或幾何圖形，帶給觀眾視覺上的刺激，不讓人覺得只是傳統民俗表演，傅老師希望呈現的是同時保留傳統扯鈴表演的風貌、特色及結合現代科技的全新演出。

表演裡的另一大特點是人屏互動式演出，這也是傅老師認為目前排演上最困難的一部份。互動式表演不再是單純的個人技巧展現，孩子們的動作需要非常精準地對準音樂的拍點，才能配合上與螢幕的互動，需要花更多時間排練才能完成演出；此外，團體表演上另一個困難的地方在於表演者間的配合，尤其這次表演裡很多畫面呈現是由多人共同組織而成，加上要如何融合道具在扯鈴表演中，都是一大考驗。

「一直以來，我都希望孩子們能夠透過扯鈴這項民俗傳統技藝，去看到更廣闊的世界。」傅仕銘說著，短短的採訪時間，有別於在孩子們面前要求嚴格的模樣，傅老師言語間流露出對他們最深切的關愛和期盼，不只傳授他們扯鈴的技藝，更願能藉由扯鈴這項專長，幫助他們在未來及升學上能更順遂。

(中時電子報)