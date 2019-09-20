靈鷲山台中講堂主辦的『「音」為有你，「譜」出希望』慈善音樂會，10月5日在台中市寶成演藝廳溫馨登場，希望鼓勵品德優良、積極向學的孩子，突破逆境、迎向陽光，成為照亮自己也照亮別人的「小太陽」。音樂會卡司堅強、內容豐富，歡迎帶著愛與關懷的心，做孩子們的貴人，透過掌聲與行動幫助他們圓夢，讓人間處處充滿良善。

靈鷲山住持心道法師年幼因戰亂飽受顛沛流離、窮苦潦倒之苦，深感「教育」是改善貧困環境和力爭上游最好方式，2003年成立普仁獎學金，台中地區是從2010年推廣普仁獎，目前累積得獎人數733人，台中講堂10月5日（星期六)晚上19：30～21：00，特別用音樂會方式，鼓勵普仁孩子們，樂觀積極面對磨難，帶給社會正面啟示，也期盼大家支持及愛護，讓孩子可以安心求學，追求夢想。

該音樂會節目內容多元精彩，知名『九天民俗技藝團』指導青年高中音樂科大鼓隊，結合流行音樂元素與國樂曲風，讓大鼓在傳統和時尚之間有不同聽覺享受，傳播熱力與希望；排笛王子張中立在台灣推廣排笛不遺餘力，更一直在偏鄉自掏腰包為孩子貢獻心力，這次演出多首耳熟能詳歌曲，精彩可期。

另外，可愛俏皮「呂光頭家族大樂團」和「雲堤兒童舞蹈團」，則帶來溫馨的音樂演奏和充滿活力的舞蹈演出。

(中時 )