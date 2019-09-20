美中貿易談判人員在華府重啟面對面磋商，川普政府表示，陸代表團下週將訪問美國農業地帶。

由大陸財政部副部長廖岷所率的代表團，與美國貿易副代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）今起開始會談，會談預計持續到明天。會談預料是為美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財長梅努欽（Steven Mnuchin）和大陸副總理劉鶴10月在華盛頓的高層會談鋪路，確切日期尚未公布。

美國農業部長帕度（Sonny Perdue）今天指出，中方官員將於下週參訪美國的農場，做為「營造善意」的一環，但帕度表示暫無中方參訪的進一步細節，他也不知道中方此行期間有無宣布額外採購美國農產的計畫。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天重申，川普政府正力促達成讓大陸承諾實施廣泛、深入經濟改革的協議。

羅斯接受福斯財經新聞網（FBN）訪問時說：「我們要做的是改正巨大的失衡，不僅是當前的貿易逆差，還包括結構失衡、市場准入障礙、不尊重智慧財產、強制技術轉移，因此這會比只是多買些黃豆更複雜。」

美國財經媒體CNBC今天稍早報導，準備參訪美國農場的中方代表團是由農業部副部長屈冬玉帶領，他們將與農業生產商會面，並計劃走訪蒙大拿州的波茲曼（Bozeman）、內布拉斯加州的奧瑪哈（Omaha）等地。

(中央社)