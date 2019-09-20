國立政治大學斯拉夫語文學系 「徐永泰博士獎學金」申請辦法。（圖／取自政大）

總統蔡英文「論文門」愈燒愈大，旅英牛津博士徐永泰親赴倫敦政經學院（LSE）圖書館，調閱蔡博士論文，並提出多項重要質疑。徐的身分也引外界關注，原來他不僅擁有牛津大學碩、博士學位，更有多部著作，且在商界、運動界也發展有成，還在政大斯拉夫語文學系成立獎學金。

據108年《國立政治大學斯拉夫語文學系 「徐永泰博士獎學金」申請辦法》記載，徐永泰於59年自政大東方語文學系俄文組畢業後，赴牛津大學深造，先後取得國際關係碩士和經濟史哲學博士。著有《牛津留痕》、《中國人應當認識的英國-徐 徐道來》、《猶太人與世界》、《猶太人與金融世界》等書，並獲選 2014 年文化部中小學生優良課外讀物推薦圖書。

不僅如此，徐永泰成就更橫跨商界、文化界、教育界與運動界。徐現為平洋亞洲企業集團總裁，旗下擁有多家公司，事業版圖遍及歐亞美；也是牛津大學聖約翰學院開發局董事之一、洛杉磯乒乓球公開賽創辦人及榮譽主席。

此外，為寫作《猶太人與世界》一書，徐永泰2015年曾親赴以色列實際考察。深入衝突頻繁的中東，和與以色列局勢險峻的巴勒斯坦自治區（Palestine Authority），獲取第一手觀察資料。

(中時電子報)