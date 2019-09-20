國民黨立法院黨團今日召開記者會，針對蔡英文總統博士論文種種疑雲難以釐清，而此事攸關總統誠信，因此將提案立法院對此事成立調閱委員會找出真相。新北市議員林金結也聲稱，如果蔡英文學歷造假，使公務員登載不實的學歷，他將不排除提告。

黨團總召曾銘宗指出，蔡英文自稱論文寫的很棒，可以取得1.5個博士，全國民眾都渴望欣賞這本擲地有聲的論文，但卻看不到，國民黨團只好提案成立調閱委員會調閱相關資料，今天會正式遞出提案。此事涉及蔡總統的可信任度，呼籲蔡總統趕快公布論文

黨團首席副書記長陳宜民質疑，徐永泰博士親自去倫敦政經學院經過重重難關終於看到論文，但匪夷所思的是為什麼蔡英文要設下重重關卡，看論文要申請還不准影印，看的時候旁邊還要有人盯，一篇論文照理說應該歡迎引用，越多人引用可證明論文價值越高，且徐博士也指出論文中間有些頁碼不見了，網友也整理出15大點，包括論文內有大量錯字。

黨團副書記長林奕華指出，蔡英文從副教授教授到總統她的學位帶給她很多利益，所以不該用個資法保護傘迴避社會對她博士學位的檢驗，她曾向外交部、中選會、教育部索資，卻都被回覆依照個資法除非當事人同意否則不能提供蔡英文學歷相關資料。

國民黨立委孔文吉表示，總統是否有博士論文雖非適任與否標準，但涉及誠信問題，這點不能打折，參選總統要提出學歷證明，如果她提出的是偽造的，不只要道歉，還要馬上辭職下台。

林金結表示，蔡總統論文真假已在學術界議論紛紛，造成總統個人誠信問題，蔡英文昨天談到此事也說不清講不明白，所以該成立委員會調查，如果總統真有論文，就拿出來，還她清白，如果論文是造假的，蔡英文也應該向民眾道歉。學術界都覺得蔡英文不准別人引用她的論文，匪夷所思。如果蔡英文學歷造假，參選時使公務人員登載她不實的學歷，就要負法律責任，他將不排除提告。

對於蔡英文辦公室宣稱，如果國民黨心裡坦蕩蕩，敢不敢在立院外開記者會，放棄言論免責權，曾銘宗痛批蔡英文把民眾知的權利踐踏，民眾沒有權利知道總統寫這麼好的論文嗎？蔡英文公布就好了，卻要去告人，她敢告，國民黨團一定告她誣告！

(中時 )