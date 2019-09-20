行政院長蘇貞昌今天赴立法院報告「109年度中央政府總預算案」，蘇貞昌表示，本次總預算不但歲入、歲出規模成長，而且是22年首次歲入、歲出達到平衡，顯示政府致力推動各項建設、為人民增福利、減負擔的同時，也嚴守財政紀律，並帶動經濟穩定成長。

蘇貞昌指出，行政團隊將持續在拼經濟、保弱勢、護民生、壯大教科文實力及國防自主能力等面向，全力以赴，包括加速推動「五加二」產業創新及前瞻基礎建設計畫，優化投資環境，減輕家庭育兒與長期照顧負擔，增加就業機會，提高薪資所得，平衡區域發展等，讓國人都能安居樂業，台灣更加幸福。

蘇貞昌說，109年度中央政府總預算案之歲入及歲出軍突破2.1兆元，歲入編列2兆1022億元，較108年度預算數增加1098億元，約增5.5％；歲出2兆1022億元，較1-8年度預算數增加1042億元，約增5.2％。

蘇貞昌強調，總預算歲入歲出無差短，為88年度以來，再次達到歲入歲出平衡，另債務還本850億元，全數以舉借債務予以彌平。

(中時 )