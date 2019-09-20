◎邦交再斷？陸鎖定吉里巴斯

太平洋島國索羅門群島周一與我國斷交，引發區域邦交國連鎖效應！據傳大陸國家主席習近平親自督軍「台灣介選計畫」，要在建國70周年前夕，搶奪台灣邦交國，一方面打擊台獨，一方面也轉移香港問題及中美貿易戰的壓力。

◎藍團：中華電信遭綠營酬庸 被卡好卡滿

國民黨立法院黨團今日召開記者會，痛批在民進黨執政下中華電信酬庸情況嚴重，連處長、協理都被安插空降。

◎談韓訪美3目標 何庭歡批外交部

國民黨總統參選人韓國瑜預計訪美，競選辦公室發言人何庭歡今天說，訪美時間和行程尚未確定，訪美有3個目標，尊重美方安排會見美國官員，也將拜訪智庫，並會見僑胞爭取支持。她也質疑，在韓訪美之際，外交部近日訂定直轄市長出訪要點，「真的是行政中立嗎？」

◎塔巴最新動向！這時間點離台最近

氣象達人彭啟明今（20）日在個人臉書專欄指出，今年第17號颱風塔巴昨天下午正式生成，目前在台東的東方約650公里海面，以每小時9公里速度往西北前進。過去12小時往西稍多，偏移約1、2百公里；和過去結構鬆散的狀況相比，目前仍在整合，強度也在增強。預計未來還是偏西北，然後轉北北西再往北，朝著日本、韓國之間接近。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)