黃姓計程車司機4年前搭載一名心智缺陷的女子，他強行撫摸對方的胸部及下體，然後將她載到新北市後埔派出所等候父母來接人，過程中她因癲癇發作女救護人員到場，她問及「男生是否可以亂摸女生」，黃的犯行才曝光，最高法院將他判囚3年10月定讞。

60歲的黃男在2015年6月24日於捷運站附近搭載28歲的女子，黃男之後察覺她身上無足夠現金要她下車，但她以當時天下大雨要求暫留車上，黃於是將計程車開到公園附近與她聊天，交談過程他發現對方談吐思緒較為緩慢、心智缺陷，於是起歹念。

黃男將車子開往堤岸邊，然後伸手摸她的胸部及下體，被害女子因為想回家，黃男將她載到新北市板橋區後埔派出所，讓她與員警聯絡其家人，等候期間她因癲癇發作詢問女消防員，警方進一步詢問，調閱監視器揪出黃男。

歷審都認定黃男犯行明確，審酌他為計程車司機竟利用載客的機會，為滿足一己之私慾，漠視他人的身體及性自主權，強行撫摸被害人的胸部及下體，且犯後否認犯行，將他判刑3年10月，案經上訴，最高法院駁回確定。

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(中時 )