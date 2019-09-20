馬林魚決定續留總教練麥汀利(Don Mattingly)！《今日美國》幾日前還點名他是最可能被換掉的教頭之一，考量到今年糟糕的戰績，這是令人訝異的決定。馬林魚目前99敗，將成為麥總執教生涯首度吞下100敗。

根據El ExtraBase與《邁阿密先鋒報》報導，馬林魚球團並不介意麥總的失敗，據說還很欣賞他指揮若定的領軍風格。麥總帶兵這4年戰績愈來愈差，82敗、85敗、98敗，今年肯定百敗。麥總年薪280萬美元，原先簽了4年，是聯盟最貴的教頭之一。

麥汀利球員時代是洋基隊長，他當時的接班人就是現馬林魚執行長吉特(Derek Jeter)。顯然兩人關係不錯，麥總表態很想續任並看好馬林魚前途，結果吉特真的將他留下。

馬林魚近日將舉行記者會公開說明，目前消息是麥總續約兩年，對於左投陳偉殷的衝擊不小。陳偉殷今年被轉為牛棚，而且多半是落後時登板，無力為球隊建功，也衝不高投球局數。明年是陳偉殷最後一年合約，之後很可能離開馬林魚。

(中時電子報)