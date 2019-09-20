先前勇士遭到爆料，將於2021年自由市場爭搶公鹿球星「字母哥」阿提托康波，沒想到《ESPN》記者拉夢娜20日引用公鹿高層說法，強調公鹿一點也不擔心字母哥被勇士搶走，因為字母哥從沒說過想要離開，也喜歡公鹿當前環境。

「留住阿提托康波，很顯然是我們的專注點，」不願具名的公鹿高層表示，「但和勇士競爭不是我們所關注的，我們一點也不擔心勇士，想讓阿提托康波去勇士，他們還有很長一段路要走，阿提托康波也沒說過離開，那些都是謠言。」

畢竟當前阿提托康波待在公鹿很「順心」，公鹿上季搶下聯盟戰績第1，字母哥也獲年度MVP，今年夏天先後補進羅賓羅培茲、柯佛、麥修斯等好手，整體陣容實力更加強大，公鹿甚至早已準備明年夏天要用5年2.47億美元的史上最貴合約留人。

儘管另有謠傳，不少人建議阿提托康波想跳槽勇士的話，可以參考杜蘭特作法，問題是杜蘭特才剛嗆聲，強調自己始終無法融入勇士，也很不滿勇士總教練科爾在季後賽的進攻戰術，字母哥聽到這些話，或許也會打消前往勇士的念頭。

(中時電子報)