主婦聯盟台中分會執委許心欣表示，台中電廠應減少燃燒生煤4成，無庸置疑、沒有任何模糊或是妥協空間。（盧金足攝）

台灣生態學會理事長楊國楨強調，減煤只有愈快愈多愈好，不能再以民眾健康付出代價。（盧金足攝）

對中火減煤議題，台電表示，能源轉型及減煤增氣需要時間，須按部就班逐步達成，不可躁進式減煤，台電盼望與地方政府及社會各界攜手合作，勿讓減煤議題陷入對抗局面。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

環團20日到台中市環保局抗議市府減煤4成，訂2020年1月中火減到1104萬噸，要求減煤基準年以2016年計算方式，2019年底減煤需減到1064萬噸，不得違法超燒。環保局強調，以往採較寬鬆「許可量」要求中火減煤，新市府上任後採嚴格標準，年底中火機組許可證審查時機，要求中火2020年1月26日前，生煤實際「使用量」降至1104萬噸，讓汙染排放創新低。

對此，台電表示，尊重各方人士表達對改善空汙意見，能源轉型及減煤增氣需要時間，須按部就班逐步達成，不可躁進式減煤，台電盼望與地方政府及社會各界攜手合作，勿讓減煤議題陷入對抗局面。

台中市府今天舉行「台中市公私立場所管制生煤及禁用石油焦自治條例釋疑聽證會」，主婦聯盟台中分會、環境權保障基金會、爭好氣聯盟等NGO今日上午到位在台中州廳的環保局抗議，表示5月15日共同向台中市議會提出人民請願案要求召開聽證會，依法論法釐清《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，中火減煤4成年限究竟該於今年2019還是明年2020達成的爭議，議會推給受爭議的市府來辦理，拖了4個月，環保局終於在9月20日舉行釋疑聽證會。

主婦聯盟台中分會執委許心欣表示，台中電廠應依法2020年1月26日前減少燃燒生煤4成，但應提前到今年底減到1064萬公噸，無庸置疑、沒有任何模糊或是妥協空間，環團呼籲市府依法行政，相關公務員勿廢弛職務，導致未來被追究行政責任。

台灣生態學會理事長楊國楨強調，過去為了經濟發展，犧牲環境，一再惡性循累積問題，現在空汙、水汙及噪音、食安問題陸續爆發，減煤只有愈快愈多愈好，不能再以民眾健康付出代價。

環保局長吳志超示，依據條例規定，四年內減少生煤使用量40％，意即在2020年1月26日前，中火的生煤使用量需從2014年的生煤使用量1839萬公噸降到1104萬噸。

前市府2017年11月核發中火展延2018、2019年許可證，是以2014年許可量2100萬噸為基礎減量24％，規定中火2018、2019年生煤許可量最多僅能1600萬噸，而非以2014年的實際使用量1839萬公噸作為減煤標準。

環保局說，市長盧秀燕上任後，決定對中火採取嚴格手段，落實自治條例減少生煤「使用量」規定，今年底中火10張許可證將陸續到期，市府將藉展延審查時機，將生煤自治條例規定載入許可證中，要求中火生煤許可量明年起降至1104萬噸，意謂中火往後每年燒煤最多僅能1104萬噸，符合4年減4成的規定，從1839萬公噸降為1104萬噸。

此外，有關為何採取2014年生煤使用量作為計算基準，環保局也說明，此為依據總量管制的精神，取7年內中火完整操作年度的生煤最大量，作為計算基準量。經查，2014年中火生煤使用量1839萬噸是歷年新高，因此減煤4成以2014年使用量作為基礎，在法理上較無爭議。

對環團訴求，台電回應表示，針對部分人士希望直接減煤4成、現有燃煤機組立刻除役等躁進式減煤，這些做法直接影響電力供應，近5年資料顯示，全國用電持續成長，2018年較2014年用電量大幅增加131億度，台電公司肩負穩定供電任務，而電力供應必須考量用電成長，為滿足全民用電及對空品改善的期望，台電公司現正推動的各項環保改善計畫及逐步增氣減煤的做法，兼顧穩供與環保的良方，盼未來能與台中市府及社會各界攜手共商可行之道。

(中時 )