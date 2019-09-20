造價30億英鎊（約1,165億台幣）的英國最新航母「威爾斯親王」號（HMS Prince of Wales，R09）19日下午才首航，準備展開為期9星期的海試，船員就爆料說，軍官的艙房很體面，但一旁供船員住宿的艙房離完工還差得遠，簡直像「爆炸現場」。

(中時電子報)