船員爆料 英新航母沒完工硬充門面 11:222019/09/20 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 造價30億英鎊（約1,165億台幣）的英國最新航母「威爾斯親王」號（HMS Prince of Wales，R09）19日下午才首航，準備展開為期9星期的海試，船員就爆料說，軍官的艙房很體面，但一旁供船員住宿的艙房離完工還差得遠，簡直像「爆炸現場」。 (中時電子報) #航母 #英國 #威爾斯親王號 #海試 #完工 也許您會感興趣 推薦閱讀 200噸！英航母漏水深及頸 3人險死 12:542019/07/12 軍事 杜魯門號壞了 美部署無航母打擊群 06:412019/09/14 軍事 陸002艦年內服役 偵察版利劍將上身 08:372019/09/18 軍事 中美航母若大戰 俄專家鐵口斷贏家 13:182019/09/19 軍事 2020服役 英威爾斯親王號航母首航 09:062019/09/20 軍事 軍事熱門新聞 2020服役 英威爾斯親王號航母首航 - 軍事 中美航母若大戰 俄專家鐵口斷贏家 - 軍事 糗！印首艘國產航母還在建 電腦設備竟遭竊 - 軍事 和F35搶美預算 波音F-15EX高調亮相 - 軍事 陸版超級大黃蜂 殲15D電戰機將首登遼寧艦試飛 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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