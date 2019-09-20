前鎮警方昨晚將涉案的8嫌逮捕歸案，其中3人為連千毅的員工。（柯宗緯攝）

警方在嫌犯藏匿處及車子起出槍械、球棒等作案工具。（柯宗緯攝）

高雄市前鎮區寵物用品店槍擊案，昨日警方逮補8人歸案，案發前後出沒在直播主連千毅公司周遭，當中有3人是連的公司員工，目前已知25歲賴嫌持有槍彈、27歲潘嫌為車主，但誰開槍目前不得而知，嫌犯對於案情堅不吐實，不過所有事證導向與連千毅有關，警方也不排除他涉案的可能。

前鎮區二聖一路這家寵物店19日清晨5時19分遭開4槍，現場大門玻璃上發現有3個彈孔，前鎮警方昨天以車追人，過濾發現1台黑色賓士涉案，最後查到嫌犯藏身在鼓山區裕誠路一棟大樓。

警方今天表示，從昨天早上11時埋伏至7時許，在1樓發現25歲鍾姓嫌犯上前盤查壓制，再由鍾嫌上5樓按門鈴，避免其他嫌犯起疑，最後強勢攻堅破門，嫌犯還趁隙將槍彈往窗外丟出，總共逮回8名嫌犯，年紀從17歲到27歲不等，但沒有查到有黑幫背景。

警方在屋內查獲2把涉案手槍，以及35發子彈，另有球棒、刀械等作案工具。特別的是，警方在潘嫌的另輛白色BMW發現天道盟太陽會的徽章，而連千毅正是隸屬太陽會苗栗分會成員，但警方未能證實與連的涉案有關連。

警方也查出，8名嫌犯中，以潘嫌及賴嫌涉案程度最高，潘嫌開車犯案、賴嫌擁槍，另潘嫌與黃嫌平日也有直播，但仍無法斷定與連千毅的直播公司有無關係，不過警方透過監視器發現，涉案車輛時不時出沒連千毅位於鼓山的公司。

據悉，目前嫌犯不願透露開槍原因，加上相關事證未齊全，警方尚未傳喚連千毅到案說明，但也不排除將他列為嫌疑人或證人，全案依槍砲刀械管制條例、恐嚇等罪嫌偵辦。

(中時 )