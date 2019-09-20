柯文哲出席台北市政府重陽敬老系列活動「社區照顧關懷據點」聯合成果展。（趙雙傑攝）

柯文哲幕僚柯昱安20日秀出粉專後台，指全是阿拉伯文的人頭帳號，痛批用「買人頭帳號」來影響柯粉專經營是愚蠢行為。（張薷攝）

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨引發退讚潮，從200萬粉絲大關慘跌到196萬，離奇的是，柯臉書按讚數9日晚間異常暴增到198萬，被外界認為「買讚」。柯文哲20日表示，他絕對沒有錢買任何東西，還自嘲「我有阿拉伯盟軍是不是？」柯文哲幕僚柯昱安則痛批，有心人用「買人頭帳號」來影響柯粉專經營是愚蠢行為。

粉專「聲量看政治」觀察到大量補讚現象，「很大可能性是買的」。柯文哲今對此強調，絕對沒有錢買任何東西，但他的臉書已經變成網軍戰場，他還自嘲說，「我有阿拉伯盟軍是不是」，這就是假帳戶，網路世界很麻煩就是這樣，他不希望臉書變成所有網軍在那裡作戰。

柯昱安澄清，臉書績效跟粉絲數多寡是沒有關係，這種操作對臉書社群經營一點效果也沒有，團隊不會去花任何一毛錢買臉書粉絲，不管誰做這種事情，對我們來說都是愚蠢的行為。

柯昱安直言，昨晚打開後台一看，發現瞬間湧入數千個人頭帳號進入柯文哲市長的粉絲專頁，而且急速成長，完全都是阿拉伯人，統計一天增加2萬粉絲，全是阿拉伯文的人頭帳號。

被問及是否為友軍所為，柯昱安說，要買人頭帳號不需後台權限，任何人都可以操作，所以沒辦法說是不是別的陣營，但不管是想要帶風向或護盤，這都是無效操作。

柯昱安幹譙任何人用「買人頭帳號」這種愚蠢低智商的方式來影響粉專經營，並坦言，退讚潮是真的，我們願意面對，願意反省，然後重新再出發，當然不會去為了追求那些數字去花任何一毛錢補讚。

(中時 )