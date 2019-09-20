投入台中市立委第七選區的莊子富(右起)專訪將投入第一選區選戰的林佳新。(林欣儀攝)

「最強菜販」林佳新將代表國民黨投入台中市立委第一選區選戰，他20日上午到台中廣播、接受參選第七選區立委的莊子富專訪，面對強悍對手，兩人異口同聲表示，自己是素人、最了解民眾要什麼，決定參選是表達「勇於應戰」的態度。

林佳新表示，素人沒有太大資源，但自己與莊子富也沒有包袱，就是能衝、能拚，投入選戰為的是讓基層民眾聽到他們在講什麼、也更了解民眾在想什麼，相信自己一定比副院長更接地氣。

「我不是傳統國民黨，我是有民進黨血的那種人！」林佳新強調，面對任何議題，自己都正面回應、歡迎大家檢視，自己與高雄市長韓國瑜是同一類人，不怕檢視，也將民眾的需求放在心中、尋找解決辦法，決定參選其實無所求，就是為了基層拚拚看。

莊子富則說，第一、第七選區都是國民黨的艱困選區，希望與林佳新攜手、用空戰方式打出不一樣的選戰，未來除積極經營基層，也會針對政策作辯論，讓選民有新的選擇，沒有一個選區是好選的，去年市長選舉、高雄也被翻轉了，最重要是努力、傾聽民眾的聲音。

而國民黨下周中常會才決定是否提名林佳新，若屆時未獲提名怎麼辦？林佳新說，得之我命、失之也是我幸，決定參選只是表達一個態度，就是國民黨敢戰、不懦弱。

(中時 )