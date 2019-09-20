身兼韓國瑜競選總幹事的國民黨副主席曾永權20日南下高雄，在國民黨高雄巿黨部召開高屏兩縣巿競選工作會報，對於中央關注高雄，他認為老百姓心裡有數，目前韓的民調已止跌回升，整合工作也愈來愈順暢，對勝選有信心。

曾說，覺得很納悶，怎麼會外交部會推出直轄市長要到美國訪問，外館不提供各種協助，尤其又專指直轄巿，那縣市長呢？要不要接受這個限制？他說，覺得滿蠻奇怪的，大家難免會認為是為韓國瑜量身限制。

至於高雄的治安，韓市長已說得很清楚，要讓高雄鄉親沒有治安上的恐懼，但是需不需要大動很多人馬？會不會讓人感覺有些怪怪的，老百姓心裡有數。

曾表示，20日是邀集高雄、屏東，就競選工作交換意見、凝聚共識，讓組織更札實，戰力更提升，此次選舉定調為總統跟立委的聯合競選，黨務輔選系統、地方組織系統，跟已運作多時的韓辦系統在整合後，架構已更周延。

此外，22縣巿地方的組織架構與布局大致已經完成，將進入橫向連繫的工作，所以也邀集高屏兩區的中常委列席，競選總部相關負責人也來參加，由韓辦執行長林國正報告近2個月來的工作進行報告，中央組發會主委李哲華說明輔選計畫。

曾強調，大家要凝聚更高、更高的共識，讓韓國瑜的總統選舉，在高雄、屏東拿到更高的選票。

被問到有些郭台銘支持者不想投票給韓國瑜，他表示，從新竹縣市、苗栗、台中市、彰化縣、南投縣，到個3禮拜前的宜蘭縣，以及今天的高雄、屏東，國民黨各地的競選總部負責人也好、輔選幹部也好，大家信心愈來愈強。

郭台銘宣布不參選後，包括吳敦義主席等人，均透過各種不同的好朋友來聯繫，韓巿長也想要跟對方請益。這段期間也會拜託郭的支持者能了解韓國瑜所推出的政見、規畫的國政藍圖，爭取支持。

曾永權說，目前整合工作越來越順暢，對於勝選愈來愈有信心，在參考各種民調後，韓的民調趨勢是往上升的，所以國政顧問團每周逐步推動各項目，組織系統也在做全國各地的整合，對於支持郭台銘的鄉親，也希望他們為了中華民國，為了台灣的未來，一起來努力。

至於高雄、屏東的立委選情？曾永權說，高雄8席、屏東2席的立委布局，在3個月前已經完成，經輔選單位評估，都希望贏得勝選，雖然高雄市有段時間，民調好像有點下滑，但這兩個禮拜又平穩了，屏東也一樣，都往勝選之路邁進。

對於韓國瑜民調下滑，會否做選戰調整，曾永權表示，從三重的大造勢，及郭台銘不登記連署之後，已有民調顯示，韓的民調是止跌回升的，應該是國政顧問團的青年政策、及昨天的長照等，讓外界感覺韓為了執政，有很強的國政團隊在推動。

關於輔選的組織系統、文宣空戰，將會再強化，還有不到4個月，國民黨是有節奏的，從組織、文宣到政見，各方面同時在推動，韓巿長也是24小時為了高雄市鄉親日夜打拚，深信可以贏得最後勝選。

(中時 )