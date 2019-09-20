韓民調下滑陷危機 何庭歡看法不一樣 11:312019/09/20 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 何庭歡（左）。（圖片摘自【POP撞新聞】水官網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選，民進黨確定派出總統蔡英文角逐連任，國民黨則由高雄市長韓國瑜參選。然而，近日韓國瑜民調有逐漸下滑的趨勢，甚至今日旺旺中時民調都顯示韓支持度還是遠遠落後蔡英文，對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，民調列入參考，但是她跟著韓國瑜跑行程，看到現場人氣是跟民調不一樣的！ 對於韓國瑜民調滑落議題，何庭歡今接受廣播節目《POP撞新聞》訪問時表示，她覺得民調的數字不比她到現場的感覺，在現場的人氣根本跟民調呈現有不一樣感覺。 (中時電子報) #2020大選 #總統 #民調 #韓國瑜 #人氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬韓握手相擁 破不合傳言 04:102019/09/16 焦點新聞 韓為何不顧身體 半天狂拜21廟？原來有不得已苦衷 09:372019/09/16 政治 管碧玲批韓國瑜 選上就烙跑是恁爸心態 17:122019/09/16 政治 韓國瑜人氣很高！民調不高？黃暐瀚解謎團 17:552019/09/16 政治 一對一藍綠對決 韓國瑜如何贏蔡英文？ 葉元之獻策 01:252019/09/17 政治 韓國瑜要與年輕人有約 04:102019/09/18 時論廣場 郭台銘不滿韓國瑜？趙少康揭密 00:012019/09/19 政治 社論－擁抱國民黨 選票難過半 04:102019/09/19 時論廣場 2020韓蔡對決！ 一場比愛意更比恨意的選戰 00:022019/09/20 政治 韓在本命區最落後 嚴防破窗效應 04:102019/09/20 政治要聞 政治熱門新聞 打臉小英論文學者徐永泰 身分竟超大咖 - 政治 開箱高雄市長？粉專一張圖讓網友傻眼.... - 政治 小英論文火狂燒 學者：這點有鬼！ - 政治 名嘴：這大咖參戰 韓國瑜出現救星了 - 政治 國民黨31位大老聲明 郭辦爆：有兩人拒絕連署 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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