2020總統大選，民進黨確定派出總統蔡英文角逐連任，國民黨則由高雄市長韓國瑜參選。然而，近日韓國瑜民調有逐漸下滑的趨勢，甚至今日旺旺中時民調都顯示韓支持度還是遠遠落後蔡英文，對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，民調列入參考，但是她跟著韓國瑜跑行程，看到現場人氣是跟民調不一樣的！

對於韓國瑜民調滑落議題，何庭歡今接受廣播節目《POP撞新聞》訪問時表示，她覺得民調的數字不比她到現場的感覺，在現場的人氣根本跟民調呈現有不一樣感覺。

(中時電子報)