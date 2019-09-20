高雄近日發生與直播主連千毅相關的街頭暴力、聚眾滋事、開槍等事件，引發蘇揆、內政部長徐國勇等高度關注，高雄市長韓國瑜又受到質疑。韓國瑜競選總部發言人何庭歡上午表示，高雄治安其實滿平穩的，不需要對高雄過分擔憂，而中央對高雄特別關注，會不會遭質疑是政治辦案。

何庭歡上午接受受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時，對於高雄發生與直播主連千毅相關的街頭暴力事件，導致高雄治安受到高度關注一事表示，她向高雄市政府瞭解，其實高雄今年刑案共1萬9567件比去年同期少了418件，減少2.09％，刑案破獲率也比去年同期，增加 2.08％。

她說，高雄治安其實滿平穩的，韓國瑜市長上任後也一直強調對治安高度關注、對暴力事件零容忍，現在只是因為一些個案被渲染，大家就一直去說高雄治安很不好，但事實上，並沒有這樣的情況。

何庭歡也質疑，連內政部長徐國勇都為此說要南下坐鎮，但她覺得，不需要對高雄過分擔憂，內政部已經派警政專業的人下來，徐國勇也南下只會增加基層壓力，不會真正對治安有很好的效果。

(中時 )