台南市中正路尾廣四景觀改造廣場，將成為市區最大親水景觀廣場，預計年底竣工。（台南市都發局提供，曹婷婷傳真）

台南市中正路尾廣四景觀改造廣場，將成為市區最大親水景觀廣場，預計年底竣工。（台南市都發局提供，曹婷婷傳真）

被富比世雜誌譽為世界7大令人期待的公園之一、台南市中正路尾廣四景觀改造廣場，將成為市區最大親水景觀廣場，預計年底竣工，這個由荷蘭著名建築師MVRDV團隊與國內都市里人規劃設計有限公司、李麗如建築師事務所共同規畫的公園，令台南瞬間躍上國際版面，隨著該廣場預計今年底竣工，都發局辦理「中正路尾廣四景觀改造廣場命名徵選活動」，為即將完工的廣場揭開序曲，讓它在國際發光。

台南市都發局表示，近幾年市府在中正路尾廣四景觀改造廣場周邊區域投注不少心力，包含「府城軸帶地景改造」海安路景觀工程及海安路中正路的「街道美術館PLUS」，形成都市藝術林蔭大道，成功吸引人潮並復甦商業觀光，加上9月底中國城暨運河星鑽區段徵收工程通車啟用，搭配拆除原中國城並規畫為大型開放廣場，未來可從中正路直通台南運河，並經新開通的金華橋直達運河星鑽，預計將串連起市中心海安商圈、中正商圈、運河、甚至通往安平的東西向軸線。

另外，運河沿岸的「金色流域」夜景現正進行中，預計將自安平施作至廣四景觀改造廣場並向南側繼續延伸，重要地標中國城臨運河廣場並將打造噴水燈光廣場。各項建設完成後，廣四景觀改造廣場將成為東西向軸線及運河沿線的重要節點，周邊區域並將成為市中心的吸睛亮點。

都發局指出，廣四景觀改造廣場，未來將以「潟湖」為設計概念規劃下凹式的親水空間，保留原中國城部分構體並將地下一樓連結地面成為露天水景，水景周邊並有地下通廊步道供遊客休憩，完工後將成為市區最大親水景觀廣場，呈現完全不同的景觀風貌。

為呈現過去輝煌時代並兼具未來的憧憬想像，並賦予空間新的生命，屆時需要一富有意涵名稱，都發局將於廣場竣工前辦理「中正路尾廣四景觀改造廣場命名徵選活動」，藉以行銷宣傳景觀改造廣場，並為即將完工的廣場揭開序曲。

命名徵選活動預計10月初上線開跑，詳細時程及活動辦法屆時將一併對外公布，歡迎有興趣的市民朋友持續關注市府及都發局網頁的最新消息，這段等待的時間大家可以先構思適合的名稱，或趁這週末到海安路參加「2019臺南街頭藝術節」觀賞表演的空檔，沿著「街道美術館PLUS」中正路段向西行，在藝術作品的陪伴下散步至景觀改造廣場走走，尋找命名靈感。

(中時 )