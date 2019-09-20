921大地震屆滿20周年，每年921訂定台灣「國家防災日」；為鼓勵全民參與地震避難演練，台中市消防局教導民眾「抗震保命3步驟」，「趴下、掩護、穩住」，3步驟「做好做滿」全程拍照於活動期間內，上傳照片至消防防災館網站，將有機會獲得智慧型手機、掃地機器人等多項好禮。

台中市消防局表示，地震發生時最重要的就是保護頭、頸部，避免遭掉落物砸傷，應立採取「趴下（Drop）、掩護（Cover）、穩住（Hold on）等，「抗震保命3步驟」，就地掩蔽，保護自身安全。

消防局呼籲，若躲桌子下要握住桌腳，當桌子隨地震移動時，可隨著桌子移動，讓桌子成為防護屏障，若是蹲在牆角、走廊或床邊等避難，應特別注意家具、電器、燈具、書櫃或貨架有無倒塌或掉落發生危險。

消防局指出，台中市訂定「108年台中市政府執行國家防災日全民地震網路演練活動實施計畫」，製作活動海報，廣邀各單位加強宣導抗震觀念與知識，今年首邀市長盧秀燕，與各局、處首長也親自示範「抗震保命3步驟」。

民眾參與演練「抗震保命3步驟」必須先至消防防災館網站完成註冊會員，將演練過程拍攝1至4張照片，於活動期間內上傳演練照片，即可參加抽獎活動，有機會獲得智慧型手機、掃地機器人等多項好禮。

(中時 )