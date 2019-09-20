27歲的波蘭藝術家肯傑爾斯基，生下來只有一截不完全的右臂和一根手指，但他並未放棄自己的人生；從2015年起周遊世界並在全球各大城市街頭作畫，希望藉由繪畫來傳遞正能量，至今已完成700多幅作品，並獲得許多世界知名大獎的肯定。他表示：「殘疾並非不能擁有一個自主、精采的人生，要讓大家從我身上看到希望。」

11歲的奈及利亞小小畫家奧拉米勒來自一個貧民窟家庭，從6歲開始展現繪畫天分，畫出自己喜歡的卡通人物，幫自己和同伴獲得溫飽，也贏得「小小畫家羅賓漢」的暱稱。他最膾炙人口的事蹟就是去年法國總統馬克洪訪問奈國，他只花2小時就完成一幅精美的畫像，讓馬克洪非常驚喜與感動！

周大觀文教基金會抱著永續推動「讓台灣的愛感動世界」的理想，與熱心企業Hi-Q特別為他倆舉辦「台灣愛．歐洲清─波蘭無臂藝術家肯傑爾斯基v.s.奈及利亞網紅小畫家奧拉米勒感動全球聯展」，今（20）日起至27日在京華城對面的Hi-Q生活會館展出。

周大觀基金會特別把肯傑爾斯基、奧拉米勒，從歐洲、非洲大老遠請來，提前在今日頒給他倆「熱愛生命獎章」，邀請多位貴賓一起見證，讓他倆大為感動，對於主辦單位的用心表達感謝之意。奧拉米勒是首次出國遠行，雖然昨天才趕到，已覺得台灣人非常友善。

行政院前院長張善政應邀致詞時表示，能有機會接觸這兩位很特別的藝術家真的非常榮幸，他倆的表現已充分闡釋了「熱愛生命」這4個字的意義，令人欽佩！其實每個人心中都有美好的一面，希望大家都能效法兩人的精神，不因一時的挫折或其他阻礙，而忘了去發掘這些美好的特質。

肯傑爾斯基、奧拉米勒應邀當場作畫，在場的Hi-Q董事長張永聲、非洲台商總會長吳孟宗，周大觀基金會創辦人周進華與夫人郭盈蘭等都非常佩服，也呼籲大家要熱愛生命、關心別人，共同找回人間的大愛。

(中時 )