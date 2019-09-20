蔡英文總統博士論文引發爭議，前移民署長、國立海洋大學海洋法政系教授謝立功指出，「看一眼論文有那麼難嗎？」還說到，若其中真有見不得人的秘密，這可能是國際大醜聞！英國倫敦政經學院、政大、東吳都是名校，為了捍衛大學名聲與尊嚴，應該說清楚、講明白！

謝立功指出，蔡總統是英國倫敦政經學院（LSE）的博士，近來在台大法律系名譽教授賀德芬、媒體人彭文正等人接力爆料下，外界已對蔡總統究竟有沒有獲得該校博士學位產生質疑，縱然蔡總統對該二人正式提告，但真相到底為何？外界猶如霧裡看花。

旅居英國牛津的徐永泰博士特地親赴LSE閱覽蔡的博士論文，發現蔡的論文，不可外借，需在指定特別閱讀室中閱讀，閱讀過程需有圖書管理員的「監督」，要求，「不可翻印拍照」、「不可引用內容」、「不可錄音」、「僅能使用鉛筆」、「閱讀過程不可喝水」。

謝立功認為，論文原則上不就是應該公開，為什麼蔡總統要LSE設下重重關卡，是擔心別人來查證？還是論文隱藏了什麼重大秘密？難道真的是怕公開後會「得1.5個諾貝爾獎」嗎？強調論文爭議迄今已相當時日，蔡英文總是輕輕帶過，總統誠信遭人質疑，還能選得下去？

謝立功說，當正義公理一點一點被侵蝕，國家就會一塊一塊在退步，英國倫敦政經學院、政大、東吳都是名校，希望學術界這次要爭氣，這若一切都是假的，我們的大學將會被人看不起，為了捍衛大學名聲與尊嚴，也應該說清楚講明白。

(中時 )