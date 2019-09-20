監委陳師孟、高涌誠呼籲刑法309條公然侮辱罪除罪，納入民事求償體系，今天舉行記者會，希望大法官釋憲，由於本案還要送請監察院院會討論，高涌誠說，記者會目的是要試試社會大眾的反應。

監委陳師孟接獲陳情，原因是當事人因停車糾紛與人發生爭執，雙方互控公然侮辱罪與傷害罪，台北地方法院判處陳訴人犯公然侮辱罪、處拘役30日；對方犯傷害罪、處拘役10日。監委調查後認為，刑法第309條第1項公然侮辱罪規定不符合比例原則、法律明確性原則及世界人權保障之潮流，涉有違憲疑義，將移請院會討論。

本案雖是小案，但牽涉公然侮辱及傷害，但動口的人受的刑責是動手的人的3倍，好像動口講粗話受到的法律刑事制裁是動手傷害別人的3倍重，問題就在公然侮辱罪應如何看待。

高涌誠說，2014年到2016年有28073件公然侮辱罪紛爭，但起訴僅占1／6件，大部分不起訴，幾乎沒有人因此坐牢；今天舉行記者會主要是要看看社會反應如何，因為監委有提出釋憲的要求，除了委員會通過調查報告外，還要送請院會討論，屆時應會有爭執，所以要看社會的反應。

高涌誠等人主張，刑法第309條第1項公然侮辱罪規定不符合比例原則、法律明確性原則及世界人權保障之潮流。因法條涉及人民身體自由及表意自由之限制，除因涉及人民基本權之限制，應採較高密度的審查外，仍應檢視是否符合憲法第23條所明定之比例原則、法律明確性原則及世界人權保障之潮流，而應考慮除罪，納入民事求償體系內。

(中時 )