在索羅門群島與台灣斷交後，吉里巴斯前總統塔巴伊（Ieremia Tabai）透露，該國政府決定本周結束和台灣的外交關係，轉與北京建交。

據《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）20日報導，塔巴伊說，至少有1名部長級官員本周會證實這項消息。不過，吉里巴斯外交部拒絕評論，而總統辦公室暫時也連絡不上。

而台灣駐吉里巴斯首都塔拉瓦（Tarawa）大使館的1位秘書說，官員仍在進行談判，目前還沒有證實任何事。

索羅門群島這星期才決定，結束與我國36年的外交關係，轉與北京建交。對岸官媒《環球時報》在社評中針對相關發展指出，台灣將繼續失去現有的邦交國，最後可能會落到「零邦交」的地步。

如今台灣只剩16個邦交國，而其中有5個在太平洋，要是吉里巴斯真的決定和北京建交，這數字還會減少。一名索羅門群島國會議員說，他擔心該國與北京建交後，可能會在太平洋國家間引發骨牌效應。

在索羅門群島內閣進行不記名投票，贊成與北京建交後，台灣宣佈與索國斷交。而索羅門群島是台灣在南太平洋最大的友邦，其他5個位於太平洋的邦交國包括吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯，帛琉與吐瓦魯。

然而，馬紹爾群島和帛琉本周承諾，將維持和台灣的關係。帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）說，該國與台灣在自由民主上享有共同的價值觀。而馬紹爾群島國會也一致通過3頁決議書，承認與台灣超過20年的外交關係。

(中時電子報)