美中貿易談判即將於下月舉行，為了創造良好談判氣氛，彼此互釋善意，雙方延後實施報復性關稅，外界期盼新輪貿易談判可緩和長達一年多的貿易戰緊繃。不過，若短期內無法達成貿易協議，川普的貿易事務外部顧問白邦瑞表示，川普準備升高目前與大陸進行的貿易戰，關稅可能升至50%，甚至100%。

據《南華早報》報導，白邦瑞（Michael Pillsbury）表示，川普在帶給大陸壓力下而引發的貿易戰中，已經表現得十分克制，但川普仍有升高貿易戰的選項，「可以調高關稅，目前的低關稅可提高到50%或100%」。

他也強調，那些認為川普在虛張聲勢的人錯了，並強調「關於金融市場、華爾街，還有其他選項，總統握有一整套的選項」。

即使川普經常在推特上酸大陸經濟，如大批外企離開大陸、美報復關稅影響陸就業率，甚至「下令」美企離開大陸，但白邦瑞直言，川普並非打算削弱美中貿易，也並非追求所謂的「冷戰2.0」或「圍堵」政策，而是希望藉由修正貿易赤字來增進貿易層級。

至於美中在新一輪貿易談判中，美國是否會尋求將農產品與國安「兩個顯然會相互影響」的議題切割開的短期協議，白邦瑞駁斥了此一說法，並表示缺乏要求大陸改革的協議，只會引來華府內部批評。他並表示，如果美中要達成大型的貿易協議，最終仍要川普與大陸國家主席習近平面對面拍板定案，「兩人早已在電話上交談近30次，每次將近一小時」。

對於美中貿易談判進展，川普先前表示，可能在明年美國大選前達成貿易協議，或；如果選後，條件會比現在更糟糕。此外，川普政府表示，陸方一個代表團下週將訪問美國農業地帶，做為「營造善意」的一環。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）19日重申，川普政府正力促達成讓大陸承諾實施廣泛、深入經濟改革的協議。

(中時電子報)