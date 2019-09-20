前副總統呂秀蓮今表示，請大家幫忙，她與搭檔副手彭百顯競選第15任總統副總統參選人連署。對於呂正式登記聯署起跑，網友則喊「呂上菜下」、「呂副精通英文，臺風不輸蔣宋美玲」、「2020下架菜包」。
獨派喜樂島聯盟此次總統大選推出前副總統呂秀蓮參戰，主張共同打造和平中立、力主「超越藍綠」。為政壇投下變數。對於呂參選，網路平台「老天鵝娛樂」18日在臉書粉專舉辦投票。以「呂秀蓮參選2020大選，正面迎擊蔡英文，兩個人你比較支持誰？」。投票歷經近20小時已有多達3萬名網友投票。其中蔡英文拿下75%的支持度，呂秀蓮則跌破眾人眼鏡，拿下25%支持度。
呂秀蓮今(20日)在臉書PO出聯署書，並註明連署流程和辦法。敬請連署呂秀蓮與彭百顯為第15任總統副總統參選人。
網友對此表示，「呂上菜下」、「呂副精通英文，臺風不輸蔣宋美玲」、「2020下架菜包」。
(中時電子報)
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