曾因召妓蹺班、賭博等行為被撤職的前高院法官楊炳禎，在醫院進行手術復健時，摸護理師屁股，還要對方脫下口罩，被控性騷擾，台北地檢署偵查後，因監視器畫面清楚拍到楊的犯行，20日依性騷擾將楊起訴。

楊炳禎是在今年6至7月間，因病住院動手術，他住院觀察期間，竟涉嫌在復健室外走廊，趁護理師詢問他身體狀況時，對護理師伸出鹹豬手，以左手從護理師屁股摸到大腿，當護理師被襲後立即將楊帶回病房，楊竟然還要求護理師脫掉口罩因「這麼漂亮的臉被口罩遮住太可惜」，氣得護理師向院方申訴並提告，楊則在護理師申訴當天就辦理出院。

楊炳禎檢方開庭時否認性騷擾，辯稱他無法彎下腰，想將腳痛一事告訴護理師，才伸手碰觸護理師示意他不適的部位，而且護理師當時穿著長褲，他並沒碰到對方的肌膚。楊炳禎的委任律師則指稱，楊炳禎手抖，這才不小心碰到護理師。

至於要求拆口罩的原因，楊辯稱是因醫院護理師們看到他都會打招呼，他希望知道每個護理師長相，以後才能打招呼「回之以禮」。

不過，醫院的監視器畫面清楚拍到，楊與護理師之間距離約1公尺，當時楊炳禎明明可彎下腰，一度伸手摸護理師的左臀部至大腿，依常理病患有身體不適之處可用言語訴說或是摸自己部位即可，不用摸護理師或醫師，且護理師在醫院內帶口罩是習慣，大家可從白色制服以及識別證認出身分。

檢察官認為，楊炳禎曾任法官，也審理過性騷擾案件，不可能不知性騷擾構成要件，卻仍飾辭狡辯，依法將他起訴。

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(中時 )