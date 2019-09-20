《綜藝新時代》本周到台中清水，新遊戲「那A安捏」需要找觀眾用黏土捏出美食，讓藝人猜美食名稱，浩子找到一位愛玩魔術方塊的小朋友，馬上請對方挑戰一面，並計時花多久時間，沒想到只花10秒就轉完了，讓浩子大呼，「簡直是神童！」他決定找這位小朋友來幫忙捏題目，好笑的是，當他看到小朋友捏完的成品，只有滿滿問號，經過一番波折才找到這道美食，讓浩子直喊小朋友是藝術家。

一群人接著來到冰天雪地的遊樂場，在擬真下雪的場景錄影，眾藝人讚又美又浪漫，這裡進行第二關卡「人體彈珠台」，要躺在一面斜坡，隊員們同時「擺手動腳」把頂端滾下的球踢開，不讓球順著斜坡抵達終點。防守隊的小豬使出性感策略，把禦寒的風衣外套脫掉，夢多也被浩子要求造福女性觀眾，乾脆把上衣全脫了，大秀好身材的夢多讓現場女藝人臉紅尖叫，但當他坐在寒冷的雪地上忍不住尖叫，太冷遲遲躺不下去，還把身體「拱」起來，樣子笑翻全場。

小豬使出性感策略，把禦寒的風衣外套脫掉。（民視提供）

負責丟球的阿翔還故意放慢速度假裝換球，讓赤裸上身的夢多等超久，但球一直遲遲不滾下來，他怒氣沖沖跑去找阿翔理論，「你是不是有病，我有多冷你知道嗎？」沒想到阿翔妙回，「冰天雪地你脫光，你是不是有病？」場面逗趣。

(中時 )