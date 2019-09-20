據美國地方媒體報導，華盛頓特區的街道今晚爆發槍擊，至少6人中彈，案發地點距白宮不遠。

地方電視台FOX-5引述警方指出，槍擊是於美東時間晚間10時許發生，目前已知6人中彈。

美國廣播公司（ABC）所屬的WJLA-TV在推特上發布照片，顯示救護車載有案發現場的受害者，並說在市中心北方第14大街與哥倫比亞路的十字路口，距白宮約3公里處，有大批警方聚集處理狀況。

(中央社)