再釋利多！根據社家署統計，可接受日照服務的5000名身心障礙者中，僅3000多人使用日照服務。為提升日照機構使用率，社家署日前預告修正「身心障礙者生活補助費發給辦法」，明年元月起，使用日間服務機構的身障者，也能申請3628元至8499元不等的補助費，預計至少3000多人受惠。

社家署身心障礙組組長尤詒君表示，身心障礙者過去若接受政府補助收容安置，包括日照機構、夜間式機構、全日住宿式機構，均無法申請生活補助費。然而，參與日照中心活動者，因不屬於「收容安置」範圍，造成日照中心有補助、日照機構沒補助的現象。

為鼓勵身心障礙者融入社區，社家署放寬生活補助費門檻，讓參與日照機構者申請3628元至8499元不等的補助，預計明年元月上路，計有至少3000人受惠。而接受夜間式機構、全日住宿式機構，則與先前一樣，未納入補助範圍。

根據規定，申請生活補助費的身心障礙者若為低收入戶，每人每月可領取4872至8499元；中低收入戶每人每月可領3628至4872元；其他家庭總收入及財產在一定金額以下者，則每人每月補助3628至4872元。

另一方面，社家署今日亦公告「身心障礙福利機構服務躍升計畫」，獎助身心障礙福利機構「加值特別處遇費」，盼減輕經營負擔，進而提升照顧品質。該款項直接補助地方政府，再由地方政府撥款予符合條件的機構。全日型住宿機構每人每月6000元、夜間型住宿機構及日間服務機構每人每月3600元。

社家署署長簡慧娟表示，機構若符合評鑑乙等以上、人員配置符合法令規定、專業人員薪資達3.4萬以上等條件，即可申請「加值特別處遇費」，費用可回溯至9月。未來這筆錢可運用於改善員工薪資、挹注照顧費用等。目前社家署已函文地方，機構可在12月20前獲得補助，預計將有248家機構受惠。

(中時 )