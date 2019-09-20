略帶復古加文青風的「月香阿嬤菱角粿」小餐廳，窗明几淨，吸引附近南藝大師生光顧。（劉秀芬攝）

月香阿嬤菱角粿遠近馳名，柔而不爛，聞得到菱角青香、吃得到鬆軟菱角顆粒。（劉秀芬攝）

說起菱角粿，台南官田林沈月香阿嬤知名度可是響叮噹。月香阿嬤住大崎社區，在隆田市場賣粿30多年，年紀大了來回奔波吃力，加上老伴生病需要人照顧，兒子林士傑今年返鄉接班，把原有柑仔店改造成略帶文青風的「月香阿嬤菱角粿」餐廳，開學後附近台南藝術大學生紛紛前去捧場，直說好吃又便宜。

月香阿嬤原是六甲人，嫁到大崎後原本當裁縫，為貼補家用，清晨就載些自家種的蔬菜，批些蓮子、菱角到新營市場擺地攤，她說，看到市場有人在賣菜頭粿，於是想到要賣菱角粿，因為材料取得方便，另一方面也不要跟人家搶生意，沒想到素食菱角粿賣得還不錯。

月香阿嬤的菱角粿材料有來米漿、菱角塊、香菇，以古早大灶柴火炊5小時，好吃祕訣在於新鮮的菱角、適當的比例，一口咬下，柔而不爛，聞得到菱角清香、吃得到鬆軟菱角顆粒。阿嬤在擔任官田鄉農會家政班班長時，1989年參加台南縣政府「一鄉鎮一特產」的鄉鎮美食比賽，Ｑ彈的手工菱角粿獲得了第3名殊榮。

月香阿嬤後來改到隆田市場擺攤，常常8點不到就完售，熟客都知道要打電話預訂，可以宅配到家，尤其是中元普渡、廟會拜拜、菱角產季，訂單接不完。由於月香阿嬤已75歲，兒子林士傑不放心母親一早騎摩托車載粿去賣，決定回家幫忙，開店賣粿。

林士傑先幫母親申請月香阿嬤菱角粿商標，把原來的柑仔店改裝成復古加文青風的小餐廳，賣起菱角粿、湯、飯、水餃、麵、小菜等家常菜。月香阿嬤以賣菱角粿出名，但她可是當過廚師考過執照，兒子從小看媽媽做菜、炊粿，也學一手好手藝。雖然店剛開幕客人不多，但有兒子的陪伴，月香阿嬤就開心了。

(中時 )