台中市長盧秀燕在臉書貼文分享，絕美的懸日台中也能欣賞，特別貼心叮嚀，「好好欣賞，注意安全」。（摘自盧秀燕臉書）

台中市掀起爭睹台中版「曼哈頓」懸日奇景，民眾在台中各處追逐散發金黃色光芒的「懸日」。（黃國峰攝）

「哇！超美！」台中市掀起爭睹台中版「曼哈頓」懸日奇景，民眾在台中各處追逐散發金黃色光芒的「懸日」，在網路分享造成洗版，台中市長盧秀燕要求加派警力維護行人及交通安全，並在臉書貼文叮嚀「好好欣賞，注意安全」，網友按讚留言，「感謝市長也感謝警察北北」，警方統計18、19兩日約有3000名民眾，集中於公益路與英才路口天橋處，20日還有懸日，預期下午會再吸引大批人潮。

台中市公益路從18日至20日連續三天出現絕美「懸日」，吸引上千市民駐足觀賞攝影。為守護現場安全，市長盧秀燕特別要求警察局加派警力維護行人及交通安全，並在臉書貼文叮嚀「好好欣賞，注意安全」，網友紛紛留言大讚「貼心的市長」、「感謝市長也感謝警察北北」。

懸日指太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層的路徑較長，顏色偏橘或橘黃，如果剛好太陽恰位於兩側高樓林立街道底端

，形成金黃色樓景中間夾著太陽的壯觀景象。

盧秀燕在臉書貼文分享，絕美的懸日台中也能欣賞，特別貼心叮嚀，「好好欣賞，注意安全」，也加派警力一連三天到現場維護安全。

「很棒貼心的市長」、「感謝燕子媽咪市長」，很多網友紛留言表示，「下班時剛好路過，有看到警察在指揮交通，真是辛苦了」、「台中市也有一條曼哈頓街可以看到懸日，感謝市長也感謝所有警察北北」、「用心盧市長 台中日落好美」。

警察局指出，18、19兩日現場約有3000名民眾，集中於公益路與英才路口天橋處，警察局派遣30名警力於公益路與英才路口執行定點守望崗、20名警力於公益路段沿線機車巡邏

，另再加派交通警察大隊重機前往協助維護公益路沿線交通順暢。

警察局呼籲民眾注意安全，留意隨身包包，背包應放置胸前，預防遭竊；同時應遵守交通規則，行人靠邊行走，不得在道路上任意奔跑或任意穿越馬路，以免危險。

台中市建設局也提醒，該天橋可承載600人，結構安全，為避免發生危險，會在出入口安排人員進行流量控管，安全至上。

(中時 )