廣州市商務局今年以「五個一批」的方式，透過轉型升級、轉營發展、拆除關閉、搬遷疏解、規範整治等方式，協助全市102家專業批發市場轉型或解散，目前已完成85家。

廣州市商務局副局長林國強表示，在全市專業批發市場進行全面梳理、建立資料庫的基礎上，進行仔細的分類處理，讓作業更加順利。林國強進一步說明，商務局按「五個一批」的分類處置方式，提出2019年度轉型疏解任務市場名單，商家數量共102家，在這個清單基礎上，將持續按時間表進行作業。

據名單分類，102個商家中，其中，轉型升級17家，轉營發展20家，規範整治40家，拆除關閉14家，搬遷疏解11家。截至9月中，尚有17家正在執行轉型計畫，預計今年能達成全體轉型目標。

廣州市批發市場轉型也有助於接軌國際，據去年數據統計，廣州共有713個專業市場，業者達80萬戶，全年總交易額超過1兆人民幣；其中，以紡織、製鞋業、皮製品產業影響力大。目前，新的硬體及創新模式應用於廣州市場，對此，林國強認為，該計畫有助於廣州成為國貿中心，讓老城市充滿新活力。

(旺報 )