921地震明屆滿20周年，對於外界質疑歷經扁、馬、蔡三朝，公部門耐震補強至今還未完成，內政部今天表示，2016年僅完成50％，目前已提高至78％，未來4年內將可全數完成。

內政部表示，為確保公有建築物安全，政府自2000年開始推動耐震能力評估及補強，2017年起更透過前瞻基礎建設計畫，加速推動公有建築耐震補強，短短2年時間，完成補強率從2017年的57.1％，已提升至目前的78.9％，預計後2021年可達到90％以上，2023年可全數完成。

政府自2000年起即展開耐震能力評估及補強作業，根據內政部營建署統計，2017年6月前瞻基礎建設計畫推動前，公有建築物只補強完成5549件，到今年8月前瞻基礎建設計畫推動2年後，補強完成件數提升至7838件，2年間提升近2300件，完成率也由57.1％提升至78.9％，顯見挹注經費確實有效提升進展，預計本期前瞻計畫2021年8月執行屆滿時，補強率可達90％以上。

內政部表示，行政院長蘇貞昌在今年7月聽取內政部報告公有老舊建築耐震補強策略後，已指示各機關應加速辦理公有建築物耐震能力改善工作，其中中央各部會自2018年起已大幅編列預算辦理所轄廳舍耐震能力補強工作，尚未完成者亦已排定後續執行期程，預計2023年可全數完成補強作業。

內政部指出，2017年前瞻基礎建設計畫針對公立高級中等以下學校校舍、地方政府重要的防救災機關之廳舍，如警政、消防、鄉鎮市公所、活動中心及衛生社福機關、市場類建築物等，給予補助。針對補強成效較差的機關，將加強督考辦理情形，藉以強化重要公有建築物耐震能力，確保其防救災功能，完備國內防災環境。

內政部說，行政院需辦理耐震補強的7棟建築物，因部分屬古蹟或歷史建築物，需依文資法先行妥為評估，且因院內無閒置辦公處所可供補強期間人員使用，需另行規劃調整辦公空間運用，致以分年分區施工方式執行。目前行政院之補強工程已委託規劃設計，預計於2023年全數完成。

為有效推動私有供公眾使用建築物進行耐震能力強制評估，內政部已修正發布「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，自今年7月1日開始，針對1999年12月31日以前領得建造執照，供作集會、車站、商場、旅館、運動休閒、學校、醫院、社福機構、宿舍等使用之樓地板面積累計達1000平方公尺以上之建築物，且該建築物同屬一所有權人或使用人之建築物，應辦理耐震能力評估檢查申報，以維護民眾居住安全。

(中時 )