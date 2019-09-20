基隆市府近年將空間大改造，打造彩色屋成熱門景點。（資料照）

各縣市首長就職滿9個月，《台灣世界新聞傳播協會》委託艾普羅民調公司，針對6都16縣市首長進行施政滿意度調查，基隆市長林右昌滿意度摘下非六都之冠，拿下「小聯盟」縣市第一名，林右昌說，要感謝市府團隊的努力成果，一起讓基隆更好！

林右昌20日主持安樂區基層訪視時，很高興地向里長們宣布，根據中國時報公布2019年縣市首長施政滿意度調查民調，市府團隊在治安、交通、經濟、環保、醫療衛生、社會福利等六大指標都是前段班，施政滿意度更是非6都執政縣市第一名。

其實，林右昌上任前，基隆滿意度長年徘徊吊車尾，2015年一度拿下倒數第2的難堪成績，隨著東岸商場改建、貫通忠一路與中山一路站前交通，翻轉基隆「一東一西」建設也正如火如荼展開，有感施政讓市民叫好，去年選情一片慘綠中，仍逆勢過半票數連任。

林右昌上任後，近來陸續進行基層訪視，感謝從局處首長到區里鄰長的努力，他常說市政府是一個團隊，不是只有市長，也不只有局處長或區長，里長其實就是里內的市長，若是能夠解決里民生活週邊的小事情，市民自然會對市府的施政有感。

林右昌說，除了恭喜連任的資深里長，感謝大家過去一直跟市政府合作，另外也恭喜新任的里長，希望未來繼續跟市府攜手推動各項市政建設，讓市民更加幸福，接下來市府的施政進入政績收割期，期勉不只是「好，還要更好」，而是「好，還會更好」。

(中時 )