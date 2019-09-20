中華電信與淡江大學視障資源中心20日於基隆的國立海洋科技博物館發表國內第一套「視障博物館整體解決方案」，並邀請30位視障者前來親身體驗館內的友善體驗。並期盼落實身心障礙者權利公約的精神，實現實質的平等。國立海科館指出，本次邀請到30位視障朋友，前來使用創新推出的視障無障礙App，不僅可以在事前聽閱相關資訊，現場更可以藉由訊息的推播，進一步了解展品的詳細介紹。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信自1988年起與淡江大學視障資源中心協助開發視障專用點字系統，協助視障朋友進一步學習新知，更協助視障朋友進入新成立的客服中心，從事電話客服工作，協助他們穩定就業。他更指出，為提升視障者進入博物館的意願，更培訓視障專業志工，並結合淡江大學、國立海洋科技博物館等專業團隊，完成「視障博物館整體解決方案」。

國立海洋科技博物館館長陳素芬表示，海洋教育的目的，是希望讓不同的對象，透過適合的方式來了解海洋，她強調，海科館一直以來都非常重視每位遊客的參觀感受及提供友善平權的參觀環境，而針對視障者，也特別融合了聽覺、觸覺、嗅覺等感官探索的海洋體驗，並以實物觸摸為主，口語轉述為輔，藉由視障者手指敏銳的觀察、互動與討論，揭開海洋神秘的面紗。

淡江大學視障資源中心盲用電腦系統工程師張金順表示：「第一次觸摸到鯊魚標本、捕魚器具和活生生的爬蟲動物，感覺真的很震撼與感動。非常謝謝中華電信能舉辦這個活動，有很多熱心的志工，加上有海科館專業解說與無障礙的 App，讓我親身體驗平時很少接觸的事物，也能讓視障者享受博物館的各項服務。」

今天親自到現場體驗的視障朋友賴智傑，也特別向本報記者透漏，視障者平日生活中，所設想的普遍跟實際的物品有極大的落差，而他透過這次的親身體驗，感受到館方及主辦單位的用心。他表示，大部分視障朋友若沒有透過這次活動體驗，一生也不一定有機會透過自己的聽覺、觸覺了解海洋中的多種生物。他也特別強調：「原來海裡面的螃蟹長這個樣子阿！」

(中時 )