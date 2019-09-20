新營共產天后宮違建，工務局20日出動怪手鏟平。（工務局提供／劉秀芬台南傳真）

台灣人民共產黨黨主席林德旺在台南新營一處魚塭地搭建的「天后宮」插滿五星旗，引發民眾熱議，經市府認定為違章建築，限期7日自行改善，現況違規事實仍然存在，工務局20日執行強制拆除，林德旺則帶領30多人在場抗議。

6日市府派員前往會勘，發現該址建築物確實為違章建築，違反地政、農業、建築等相關法令，決議依法給予7日自行改善，屆期不改善，將依法處理。地政局已於9月11日對該案土地違規使用情形處以新台幣6萬元罰鍰，並令其限期恢復原狀。

此外，共產天后宮違建在農業用地上，依據「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，無法補辦申請農業設施容許使用許可，因此無法補行申請建築執照。

市府表示，該建築現況為台灣人民共產黨部，屬政黨活動及集會場所，會有不特定人聚集，具公共場所性質，恐涉及公共安全，因此20日依法執行強制拆除。

地上物拆除後，土地使用如仍未依農地使用改善，市府將依台南市政府辦理違反區域計畫法案件統一裁罰基準，連續加罰處以罰鍰至改善為止。

(中時 )