中美貿易戰加徵關稅的關係，使得各國都想分一杯羹，加徵關稅將使美國與中國大陸的出口貨品更加昂貴，且部分製造商可能將生產線移往印度在內的其他亞洲國家，製造業者轉移生產線可望為印度經濟帶來110億美元(約3300億台幣)。不過亟需改革的土地法與勞工法將成為企業經商的一大阻礙。

新加坡星展銀行經濟學家拉奧表示因為中美貿易戰，印度可望擴大貿易版圖，尤其是被美國加徵關稅的產品類別，外資轉向可望至印度。根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）預估的數據，製造業者轉移生產線可望為印度經濟挹注110億美元，其中印度可望受惠最多的前三大產業分別為製藥、化學及工業。製造業也將受惠，特別是紡織、製鞋以及電子部門，據傳鴻海集團旗下的富士康今年將蘋果產能從中國移往印度。不過專家表示印度土地法規與勞工法規方面的限制，可能成為發展的「最大障礙」。

(中時電子報)