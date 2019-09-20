大千綜合醫院院長徐千剛、苗栗縣縣長夫人蔡麗卿、腦神經內科醫師林奕夫與民眾合唱「月亮代表我的心」。（大千醫院提供／巫靜婷傳真）

苗栗縣大千綜合醫院20日邀請失智症患者一同看電影「阿嬤的夢中情人」喚起他們熟悉的生活環境，皆由電影情節懷舊時光隧道，進而刺激患者喚醒記憶，最後以膾炙人口「愛拚才會贏」、「月亮代表我的心」金典歌曲引起共鳴。

神經內科醫師林奕夫表示，若身邊有人出現容易忘東忘西，因小事就發脾氣或心情低落，有時會出現一些奇怪想法，做出不合宜舉動，應盡早就醫，讓醫師審慎評估，透過治療方式延緩疾病的退化。

林奕夫說明，除了藥物治療外，也會以非藥物治療方式協助病人，包含懷舊治療、藝術治療、音樂治療、認知訓練等，進而延緩失智病情。

為減輕照顧長者的壓力，大千共照中心在9月6日帶個案及家屬們到三義晒幸福伙房控窯及PIZZA DIY，藉由共照中心人員的協助，讓家屬得以安心參與和長者創造共同的記憶。

大千醫院院長徐千剛表示，正向態度談論失智症，才能陪伴一起走過漫長的照護旅程。醫院建議，家中若有失智長輩，或不了解失智症就醫資訊，都可諮詢共照中心，或撥打申請1966長照服務，院方將提供醫療協助、資源轉銜、家屬支持、延緩失智課程認識，服務諮詢專線03－357125轉61220或72025。

不必光吃藥 失智症有多元療法

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