蔡依林（Jolinolin）兌現歌迷「敲碗」支票，20日公佈出道20週年紀念的壓軸驚喜，將於12月30、31日及明年1月1、3、4、5共六天於台北小巨蛋舉辦「蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020 世界巡迴演唱會」，門票將於10月12日早上11點28分在拓元售票系統售票！

睽違四年再度啟動全新巡演的她，半年前就親力親為把演唱會劇本寫好，讓製作團隊根據她的腳本去發展成完整大秀，現在看到自己的腳本一點一滴化成實際舞台，她坦言既興奮又緊張，也表示：「這次想把整張專輯完整視覺效果放在舞台上面，做出一個異想天開的Ugly Beauty魔幻世界，更把出道20年的經典歌曲作不同呈現，希望能讓歌迷在這個異次元空間裡感受到製作團隊的用心。」

繼四年前「PLAY世界巡迴演唱會」請來全球菁英團隊打造前所未有演唱會規格，這次即將在年底壓軸登場的「蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020 世界巡迴演唱會」更勝以往，特別邀來曾為KATY PERRY（凱蒂佩瑞)）2017年世界巡演「WITNESS:THR TOUR 2017」擔任創意總監及編舞的製作團隊Squared Division一手操刀。

這次演唱會不但是送給出道20周年自己跟歌迷最好的禮物，巡演首站選在「家裡」更具意義！此外，Jolin此次將在一週內挑戰六個場次演出，也是她首次在台北小巨蛋的跨年秀，為了跟歌迷一起倒數迎接2020年，跨年夜除了開唱時間會延後，從2019年唱到2020年，一向不按牌理出牌的Jolin，秉持「老娘就是要改變你們看演唱會的習慣」的精神，也正絞盡腦汁希望安排特殊橋段給歌迷驚喜，屆時體力腦力都是一大挑戰，Jolin表示：「這次的演唱會希望盡力打破一切規則，帶給大家瘋狂的感官享受。」

蔡依林年底攻蛋陪歌迷跨年倒數。（凌時差提供）

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