太陽花女神 賴品妤訪林昶佐笑說霸凌 18:172019/09/20 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 太陽花女神賴品妤（左） 獲得民進黨提名，將投入新北市第12選區，20日她回到立委林昶佐辦公室，適逢賴品妤生日，林昶佐特別準備了壽星帽給賴品妤慶生，同時祝福賴品妤順利當選。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 代表民進黨參選新北市第12選區立委的賴品妤，日前宣布參選時，鞠躬時頭撞麥克風硬插而過，一舉成名。賴品妤今日到立法院向前老闆，立委林昶佐請益兼道別。不料林昶佐猛虧賴品妤當時窘態：「沒想是用插麥方式進場」，讓賴品妤忍不住說「像被職場霸凌」。 (中時 ) #賴品妤 #立法院 #立委 #林昶佐 也許您會感興趣 推薦閱讀 立法院開議首日就遭杯葛 藍委霸占主席台提3訴求 10:252019/09/17 政治 立院開議藍營杯葛 蘇嘉全宣布散會 12:162019/09/17 政治 立法院審計長人事案 望本月底完成 15:322019/09/17 政治 助理賴品妤披綠袍戰黃國昌助理賴嘉倫 林昶佐：對手是國民黨 19:052019/09/18 政治 為何林昶佐火速退黨？ 游淑慧猜想超連結 19:532019/09/18 政治 綠營徵召立委亮相 賴品妤髮插麥克風擊敗客家孔劉 22:322019/09/18 政治 進立院大聲說統 台灣才能永續經營 01:122019/09/19 政治要聞 太陽花女戰神比基尼照超辣 網笑：不放撞麥克風照？ 10:122019/09/19 社會 賴品妤鞠躬撞麥成名 蘇巧慧送「競選法寶」 08:012019/09/20 政治 反境外滲透 基進黨民進黨合推專法 04:102019/09/20 政治要聞 政治熱門新聞 打臉小英論文學者徐永泰 身分竟超大咖 - 政治 論文門重創小英 網：看來賴清德要上場了 - 政治 斷交骨牌效應？一張圖曝「這幾國」恐跳船！ - 政治 下架小英！呂副今連署起跑 網卻喊4字 - 政治 為了兩架民航機！吉里巴斯與我斷交 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。