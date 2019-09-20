代表民進黨參選新北市第12選區立委的賴品妤，日前宣布參選時，鞠躬時頭撞麥克風硬插而過，一舉成名。賴品妤今日到立法院向前老闆，立委林昶佐請益兼道別。不料林昶佐猛虧賴品妤當時窘態：「沒想是用插麥方式進場」，讓賴品妤忍不住說「像被職場霸凌」。

(中時 )