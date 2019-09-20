高雄市接連發生治安滋擾事件，內政部長徐國勇親自南下高雄坐鎮，引來外界「卡韓」質疑；高雄市長韓國瑜強調，高雄市警察局的破案率在六都排名第三，高雄市警察大多認真勤勞，而高雄整體治安是平順的，所有治安事件站在市政府立場是零容忍，徐國勇的動作很容易讓人感覺是「政治操作」，以後是不是八部會，全部都要越過濁水溪南下高雄進駐。

網紅連千毅位於高雄鼓山的倉庫直播站17日遭砸場後，高雄又發生開槍和砸店等滋擾事件，對此，內政部長徐國勇震怒，認為公權力遭到挑戰，除派內政部次長陳宗彥南下高雄坐鎮，他也要親自到高雄坐鎮。

韓國瑜表示，今年與去年同期比較起來，高雄大概刑案發生降低2％，破案率提高百分之二，在六都比較起來，高雄市警察局破案率在六都排名第三，所有治安事件站在市政府立場是零容忍，高雄市整體治安大致是平順的。

韓國瑜說，高雄市是非常好玩及很多景點的地方，很多海內外觀光客我們一再拜託大家來高雄觀光旅遊，如果內政部這樣大張旗鼓的敲鑼打鼓到高雄進駐，如此高雄市形象受到嚴重傷害，造成觀光客及投資客停止的話，誰要負這個責任？

韓國瑜不滿指出，明明高雄破案率在六都是排行第三，犯罪率也比去年同期率減低，內政部長徐國勇的動作，很容易就讓人感覺這是一個政治操作，未來行政院八個部會是不是通通要過濁水溪來進駐？

(中時 )