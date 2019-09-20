台北一名洪姓女子和楊姓男子結婚，但婚後仍與郭姓前男友征戰各摩鐵，後來楊男發現女兒長得不像自己，發現兩人姦情，一狀告上法院，郭男面對法官詢問小孩是誰的？他竟回：「不是楊男的」。

據《ETtoday》報導，洪女與郭男曾交往多年，一次吵架分手，後來又復合，但洪女同時也與楊男交往，懷孕後便決定與楊男結婚。但洪女婚後持續與郭男來往，甚至趁丈夫不在家時，到雙北及台中市摩鐵激戰，兩人以為可以瞞的住，不料因為女兒長的不像爸爸，姦情曝光。

法官詢問郭男：「你和洪女感情要好，為何不結婚？」他透露，因為洪女懷孕時，覺得小孩應該是楊男的，所以他們兩人就結婚了。法官又問：「那女兒是你的嗎？」未料郭男卻回答：「小孩不是楊男的，但也不確定是不是我的，會去做親子鑑定。」。

法官審理後表示，因楊男另外提出民事訴訟，要求賠償代墊養育女兒費用，但民事尚未開庭，所以認為應等待民事結果出爐，再審議此案的刑事部分較恰當，因此此案將擇期再開。

(中時電子報)