行政院長蘇貞昌今天上午赴立法院報告109年度中央政府總預算案及備詢，國民黨立委曾銘宗表示，行政院9月10日宣布高鐵延伸至屏東後，高鐵股價下跌1塊多，股迷損失要向誰求償？曾稱股民可以向蘇貞昌提告。蘇貞昌表示，高鐵南延至屏東是提升整個台灣軌道運輸，4條路線方案可行性交通部正在規畫處理；至於高鐵股價損失，蘇貞昌尊重財務專業，但蘇認為，就算提告也告不贏。

曾銘宗表示，高鐵延伸至屏東，給屏東鄉親更快更好的路舉雙手贊成，但此案遭交通部打回票2次，現在交通部審查就一定會過嗎？還是蘇院長已經給通行證，所以交通部一定會過關。

交通部長林佳龍表示，相關規劃初步評估包括技術層面都可以完成，會朝行政院高鐵南延屏東的方向去推動。

此外，行政院宣布高鐵南延屏東後，高鐵股價下跌1餘元，影響近8萬名股東權利，曾銘宗質疑政院是否有先跟高鐵公司商量南延屏東的決定，行政院推動國家建設如果造成股民損失，股東其實可以向蘇貞昌提告求償，且未來高鐵財務出問題損失要怎麼彌補。

蘇貞昌說，國家會把軌道建設做好交給高鐵公司，未來怎麼營運會跟高鐵商量，他尊重委員財務專業，但也請委員尊重他的專業，就算因高鐵南延屏東造成損失，提告是告不贏的。

面對外界多半看衰高鐵南延案，蘇貞昌反酸國民黨，2007年他擔任行政院長主持高鐵通車，國民黨危言聳聽站在對立面，批評高鐵是廢鐵，甚至發起拒搭運動，馬英九過去也曾表示不搭高鐵，結果有一天被媒體捕捉到搭高鐵，馬竟稱是沒買到機票，現在高鐵賺錢，一天載客18萬人次。

(中時 )