中共中央機關報《人民日報》今刊高級別評論員文章明言「一定要把實體經濟搞上去」，製造業是實體經濟的基礎，不斷推進工業現代化、提高製造業水準，經濟發展任何時候都不能脫實向虛。推進中國製造向中國創造轉變，中國速度向中國品質轉變，製造大國向製造強國轉變；要進一步降低實體經濟成本，實施更大規模的減稅降費，不斷激發微觀主體活力。

評論指出，不論經濟發展到什麼時候，實體經濟都是大陸經濟發展、在國際經濟競爭中贏得主動的根基。一個國家要提高競爭力，歸根到底要靠實體經濟。從世界範圍看，一些國家之所以出現收入差距拉大、傳統產業衰落、藍領失業增多等矛盾，正是因為實體經濟衰敗、產業空心化。

文章強調，要繼續深化供給側結構性改革，推動互聯網、大資料、人工智慧和實體經濟深度融合，在中高端消費、創新引領、綠色低碳、共用經濟、現代供應鏈、人力資本服務等領域培育新增長點、形成新動能，不斷提高供給體系品質和效率；深入實施創新驅動發展戰略，推進中國製造向中國創造轉變，中國速度向中國品質轉變，製造大國向製造強國轉變；要進一步降低實體經濟成本，切實降低各類交易成本特別是制度性交易成本，實施更大規模的減稅降費，不斷激發微觀主體活力。

(中時 )