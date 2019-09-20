南太平洋島國索羅門群島周一與我國斷交，引發區域邦交國連鎖效應！太平洋島國友邦吉里巴斯反對黨表示，他們被告知政府已決定終止與台灣的外交關係，將與中國建交。對此，外交部下午1點將召開記者會，預計宣佈與吉里巴斯斷交。

(中時 )