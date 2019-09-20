吉里巴斯確定斷交！外交部1點開記者會 12:442019/09/20 中時 楊孟立 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外交部預計一點召開記者會宣佈與吉里巴斯斷交。（楊孟立攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南太平洋島國索羅門群島周一與我國斷交，引發區域邦交國連鎖效應！太平洋島國友邦吉里巴斯反對黨表示，他們被告知政府已決定終止與台灣的外交關係，將與中國建交。對此，外交部下午1點將召開記者會，預計宣佈與吉里巴斯斷交。 吳釗燮：即起與吉里巴斯斷交 撤回大使 (中時 ) #斷交 #吉里巴斯 #記者會 #太平洋 #島國 也許您會感興趣 推薦閱讀 率員工怒開記者會 吳宗憲：一定追究到底 12:292019/09/16 娛樂 索羅門斷交 國民黨：恐雪崩式斷交 20:582019/09/16 政治 綠鬩牆 呂秀蓮今登記選總統 04:102019/09/17 政治要聞 台索斷交 美議員提法案「要斷交國承擔後果」 08:312019/09/17 國際 呂彭配記者會 現場焦點竟是他 11:252019/09/17 政治 蔡英文執政3年斷交6國 馬英九批「斷交總統」 14:012019/09/17 政治 立委沈智慧記者會：新式制服不透氣 員警十分困擾 16:112019/09/17 政治 中職》劉玠廷鬆口樂天買桃猿 明日開記者會 11:042019/09/18 體育 關注南太島國的自主性 04:092019/09/19 論壇廣場 中職首支外資球隊 今記者會宣布 樂天3.2億入主桃猿 01:122019/09/19 運動天地 政治熱門新聞 1周斷2國！吳釗燮宣布與吉里巴斯斷交 - 政治 小英論文火狂燒 學者：這點有鬼！ - 政治 打臉小英論文學者徐永泰 身分竟超大咖 - 政治 名嘴：這大咖參戰 韓國瑜出現救星了 - 政治 國民黨31位大老聲明 郭辦爆：有兩人拒絕連署 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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